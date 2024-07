Mainz sotto shock, Kaishu Sano arrestato per violenza sessuale: la ricostruzione

CalcioWeb

Calcio tedesco sotto shock per l’arresto di Kaishu Sano, centrocampista del Mainz, finito in manette con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna. È accaduto domenica in un hotel di Tokyo nel quale il calciatore giapponese era presente insieme a due amici. Lo riporta l’emittente pubblica giapponese Nhk citando fonti anonime della polizia.

Dopo aver risposto a una chiamata della vittima, presumibilmente una donna sulla trentina d’anni, la polizia ha arrestato i tre nei pressi dell’hotel. I Kashima Antlers, ex squadra del calciatore passato al Mainz dopo la Coppa d’Asia, si sono detti “molto preoccupati per la vicenda. Non siamo in grado di confermare altri dettagli ma stiamo monitorando la situazione“.