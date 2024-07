Mantova, Cella e Ruocco si presentano: le prime parole da biancorossi | VIDEO

CalcioWeb

Il Mantova continua la fase di preparazione al prossimo campionato di Serie B e nella giornata di giovedì il club ha presentato due volti nuovi. Nella sala stampa del centro sportivo Promeghin di San Lorenzo Dorsino, i nuovi acquisti Stefano Cella e Francesco Ruocco hanno inaugurato la stagione delle conferenze stampa in casa biancorossa.

Per l’occasione, la conferenza è stata aperta alla partecipazione straordinaria di tanti tifosi, presenti in questi giorni nella sede del ritiro.

Le dichiarazioni dei calciatori

“Sono molto felice di essere qui. Alla chiamata del Mantova ho detto subito sì. Lo scorso anno, nello spogliatoio dell’Ancona, parlavamo spesso del gioco del Mantova e del lavoro che svolgeva mister Possanzini”, sono le prime parole di Stefano Cella.

“Il Mantova ha mostrato da subito grande considerazione nei miei confronti, sono particolari che ad un calciatore non sono indifferenti. Per questo motivo, mi è bastato poco per dire sì. Il mio ruolo? Quello che preferisco di più è fare l’esterno, per poi accentrarmi e calciare in porta. Non vedo l’ora di giocare al Martelli davanti ai tifosi”, dichiara invece Francesco Ruocco.

