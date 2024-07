Marco Bucciantini a CalcioWeb: i dubbi su Cabal alla Juve e la previsione (a sorpresa) sull’anti-Inter

CalcioWeb

Continua l’appuntamento con ‘Calciomercato – L’Originale’, appuntamento di Sky sulle trattative di mercato delle squadre del campionato di Serie A e non solo. La trasmissione ha fatto tappa a Reggio Calabria in uno scenario spettacolare, l’Arena dello Stretto.

La redazione di CalcioWeb ha intervistato in esclusiva il commentatore Marco Bucciantini, grande protagonista della trasmissione Sky. Il primo riferimento è al colpo firmato dalla Fiorentina: il difensore croato Marin Pongracic, vicinissimo al Rennes fino a poche ore fa.

“La vicenda di oggi inverte un po’ una tendenza, la Fiorentina è stata preferita. E’ un calciomercato strano, dove il Bologna perde due calciatori importanti. Juventus e Milan, le due squadre che hanno vinto di più in Italia insieme all’Inter, non sono riuscite a prendere Calafiori e Zirkzee. Entrambi sono finiti in Premier. Il passaggio di Pongracic alla Fiorentina rappresenta un salto naturale. Una inversione di tendenza è stata quella della Juventus con l’arrivo di Douglas Luiz, un titolare in Premier”, sono le parole ai nostri microfoni.

Cabal alla Juventus

La notizia del giorno è il sorpasso della Juventus per il difensore Juan Cabal del Verona. Il colombiano, promesso sposo dell’Inter, è pronto a diventare un calciatore bianconero per circa 12 milioni di euro. “E’ un buon calciatore ma non sposta. Quest’anno ha giocato qualche partita in più al Verona. L’Inter sta cercando un calciatore che sostituisca una riserva che si è fatta male, Buchanan”.

“Buchanan è stato sostituito da Carlos Augusto sulla fascia e quindi si cerca il terzo di sinistra al posto di Carlos Augusto. L’Inter sta cercando un calciatore che sostituisca una riserva”.

La corsa scudetto

E’ già partita la corsa all’anti-Inter: “bisogna capire cosa fa il Milan ma io in questo momento ne vedo due: il Napoli di Conte e soprattutto l’Atalanta. Una squadra che vince a Liverpool e domina i campioni di Germania è una squadra forte. Inter, Atalanta e Napoli è la mia classifica”, conclude Bucciantini ai microfoni di CalcioWeb.

