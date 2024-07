Beppe Marotta premiato con la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI

CalcioWeb

Riconoscimento prestigioso per il Presidente e Ceo Sport dell’Inter Giuseppe Marotta che ha ricevuto nella giornata di giovedì 11 luglio l’onorificenza della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI per la lunga e vincente carriera da dirigente, coronata dallo Scudetto della Stella vinto dall’Inter nella stagione appena conclusa. Lo si apprende dall’Adnkronos. Dal suo arrivo in nerazzurro il Club ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre al raggiungimento delle finali di Europa League nel 2020 e di Champions League nel 2023.

“Sono emozionato: mi è capitato di aver ricevuto premi importanti grazie alle squadre nelle quali sono stato, ma questo è la ciliegina. È il riconoscimento più importante della mia carriera, perché nasce nella mia e nostra casa, quella dello sport. Sono onorato perché viene da uomini di sport. Io sono appassionatissimo del mio lavoro, poi servono grande umiltà, coraggio e perseveranza“, ha dichiarato.

La cerimonia si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del Coni alla presenza del presidente Giovanni Malagò che ha consegnato il premio a Giuseppe Marotta. La Stella al Merito Sportivo è una delle quattro onorificenze sportive conferite dal Consiglio Nazionale del Coni allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che per l’attività svolta abbiano dato lustro allo sport italiano. L’onorificenza venne istituita il 20 dicembre 1933 per premiare i presidenti di federazioni sportive che più si siano distinte, durante un biennio, in affermazioni di carattere internazionale.

L’Onorificenza della Stella al Merito Sportivo ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo. La Stella d’oro può essere concessa alle personalità sportive che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport.