Il matrimonio di Adriano Galliani, il dirigente si sposa: chi è Helga Costa, la storica fidanzata

Adriano Galliani protagonista dentro e fuori dal campo. Il dirigente del Monza continua a dimostrarsi uno dei migliori in circolazione ed è in contatto per costruire una squadra ancora più forte. Una notizia sulla vita privata dell’ex Milan ha fatto il giro del web.

Alla soglia degli ottant’anni, che compirà il 30 luglio, Adriano Galliani convola a nozze con la fidanzata Helga Costa, cinquantasettenne spagnola di origini brasiliane che gli sta accanto dal 2011. È molto riservata e non ha profili social particolarmente attivi.

Il terzo matrimonio

Per l’amministratore delegato del Monza Calcio, si tratta del terzo matrimonio dopo quello con la conduttrice Daniela Rosati, da cui ha avuto tre figli, e con la modella Malika El Hazzaz. Tra gli ospiti anche Marta Fascina, compagna fino all’ultimo di Silvio Berlusconi.