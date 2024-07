Matrimonio Chiesa-Lucia Bramani, lo juventino si è sposato | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ andato in scena il matrimonio di Federico Chiesa, attaccante della Juventus in primo piano sul calciomercato. Il ‘matrimonio’ con il club bianconero è destinato ad interrompersi nelle prossime settimane: l’attaccante della nazionale italiana non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta e si preannuncia un testa a testa tra Napoli e Roma.

Oggi, sabato 20 luglio, Federico Chiesa e Lucia Bramani sono diventati marito e moglie. Il calciatore della Juventus aveva fatto la proposta lo scorso dicembre, a Venezia. La cerimonia è andata in scena a Grosseto, al Duomo di San Lorenzo.

Presenti i calciatori della Juventus e personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco la FOTOGALLERY con le immagini.

Foto













/