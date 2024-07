Leo Messi ‘battezza’ Lamine Yamal: cosa c’è dietro la FOTO social

Lamine Yamal è il nuovo fenomeno del calcio. Stiamo parlando di un quasi 17enne spagnolo, grande protagonista con le maglie del Barcellona e della nazionale. Il classe 2007 è concentrato sulla competizione in Germania con il chiaro obiettivo di vincere il trofeo.

Una foto è diventata virale sui social: un piccolissimo Yamal lavato in una piccola vasca da bagno da… Leo Messi. Lo scatto non è un fake e le immagini sono state divulgate dal quotidiano spagnolo SPORT.

Tutto è nato da un’iniziativa benefica con protagonisti i calciatori del Barcellona tra fine 2017 e inizio 2018. La foto è stata scattata per un calendario di beneficenza. L’argentino aveva 20 anni, lo spagnolo pochi mesi.

Nei giorni scorsi, dopo tanti anni, l’Unicef ha reinviato la foto e il padre di Yamal l’ha postata sul profilo Instagram. In poche ore ha fatto il giro del web.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7

— EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024