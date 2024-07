Messi, ultima finale con l’Argentina? Le dichiarazioni spaventano i tifosi

CalcioWeb

Il capitano dell’Argentina Lionel Messi ha ammesso che la finale di Coppa America di domenica potrebbe essere la sua ultima possibilità di vincere un altro trofeo importante per il suo paese. L’Albiceleste è passato alla fase decisiva per il titolo del torneo continentale battendo il Canada 2-0 nella semifinale di martedì.

“Come ho già detto, ho intenzione di continuare con la Nazionale, ma ora ho 37 anni e sta diventando sempre più difficile, quindi dobbiamo goderci questo momento. Voglio continuare a vivere giorno per giorno senza pensare a cosa accadrà in futuro o se continuerò o meno. E’ qualcosa che vivo ogni giorno. Solo Dio sa quando sarà la fine“, ha detto Messi dopo la partita al MetLife Stadium nel New Jersey, che sarà anche la sede della finale. Messi ha affermato che l’Argentina ha resistito a forti pressioni per raggiungere la terza finale consecutiva in un torneo importante dopo i trionfi della squadra nella Coppa America del 2021 e nella Coppa del Mondo del 2022. Lo si apprende dall’Adnkronos.

“Non è facile arrivare ad un’altra finale“, ha detto l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro. “È difficile ottenere quello che abbiamo fatto. Per questo dobbiamo sfruttare al massimo e cercare di goderci il momento“. Messi, che ha segnato il suo primo gol in questo torneo contro i Rouges, ha detto di aver ricordato ai suoi compagni di squadra prima della partita di martedì che l’esterno veterano Angel Di Maria si sarebbe ritirato dopo il torneo. “Penso che Di Maria meriti di essere salutato in finale e nel miglior modo possibile“, ha detto Messi. “Il tempo scorre e sono consapevole che questa potrebbe essere l’ultima finale che avremo come gruppo“.