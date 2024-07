Il Messina in campo il 25 agosto, ma c’è pessimismo: la proposta (polemica) dei tifosi

CalcioWeb

“Cerchiamo volontari per andare a giocare le prime gare“, o ancora “giochiamo noi tifosi“, “possiamo giocare a paddle“, “senza squadra e senza società“, “via questa società di pagliacci“. Questi sono solo alcuni dei commenti social dei tifosi del Messina dopo la presentazione del calendario ufficiale del campionato di serie C 2024/25.

Il Messina farà il suo esordio in casa, al Franco Scoglio, domenica 25 agosto contro il Potenza e mister Modica ha a disposizione al momento solo cinque giocatori sotto contratto. A poco è servito il comunicato della società di ieri in cui, dopo giorni di assoluto silenzio, dichiarava che “già dai prossimi giorni diversi calciatori saranno in città per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere i contratti.”

La tifoseria è stanca, si sente presa in giro dalla società del presidente Sciotto e lo ha manifestato anche con uno striscione a firma della Curva Sud Messina, lasciando spazio a poche interpretazioni. La trattativa di cessione del club al fondo anglo americano continua a vivere di rinvii, c’è tutta una squadra da rifare, quasi da zero, e tra circa un mese si scende in campo ed i tifosi, stanchi di aspettare, vogliono risposte immediate.