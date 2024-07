Messina, cessione del club ferma al palo: i tifosi scendono in piazza

CalcioWeb

Cresce la tensione tra i tifosi del Messina che, stanchi della prolungata incertezza sulla cessione del club a un fondo straniero, e con una pianificazione della prossima stagione al momento appena abbozzata, hanno deciso di scendere in piazza, il prossimo martedì 23 luglio, alle ore 18:30 a piazza Municipio, per chiedere l’intervento delle istituzioni locali “spesso assenti” chiamando a raccolta l’intera cittadinanza.

Il comunicato dei tifosi del Messina

“La Curva Sud Messina, in tutte le sue componenti chiama a raccolta l’intera cittadinanza. Siamo stanchi, la pazienza ha un limite. Chiediamo rispetto da parte di chi da sette anni bistratta la nostra piazza e il glorioso Acr Messina. Chiediamo l’immediata cessione della società. Pretendiamo dalle Istituzioni cittadine (spesso assenti) massima vigilanza e trasparenza, in merito alle questioni societarie che negli ultimi anni e maggiormente nelle ultime settimane, tengono in ostaggio una intera città. Appuntamento martedì 23 luglio ore 18:30 a Piazza Municipio per dare voce a chi il Messina lo ama davvero, a chi nonostante tutto e tutti non ha mai fatto un passo indietro, a chi è sempre stato presente in ogni stadio d’Italia dove la biancoscudata giocasse. E a chi come tutti noi è stanco di essere preso in giro“.