Messina, scelta la sede del ritiro pre-campionato…anzi no: il club fa dietrofront

Il Messina calcio agli ordini di mister Modica ha scelto la sede del ritiro pre-campionato…anzi no. Annunciata nella serata di ieri con un post sui social “Dal 22 luglio al 9 agosto, i ragazzi agli ordini di mister Modica svolgeranno gli allenamenti presso lo stadio Comunale, con pernottamento sempre a Zafferana Etnea. La sede del ritiro è stata scelta da mister Modica, avendola trovata idonea per la preparazione estiva” dopo pochi minuti la comunicazione scompare.

Dietrofront immediato del club che ha scatenato nuovi interrogativi nella mente dei tifosi che, da settimane, si sentono ripetere “Affidatevi ai canali ufficiali“.

Si continua a brancolare nel buio. La cessione del Messina al fondo estero “non dipende dalla proprietà” come dichiarato dal club stesso in un comunicato arrivato dopo giorni e giorni di silenzio, “Il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone con il mister Giacomo Modica stanno procedendo ad allestire una rosa competitiva e, a tal fine, già dai prossimi giorni diversi calciatori saranno in città per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere i contratti” ed al momento non esiste nessun annuncio ufficiale.

Continua anche la protesta della tifoseria organizzata, con nuovi striscioni firmati dalla Curva Sud in cui si chiede al presidente Sciotto di passare la mano il prima possibile.

Solo due impegni sono certi. II 10 agosto l’esordio in Coppa Italia a Crotone, il 25 invece la “prima” in campionato, al Franco Scoglio contro il Potenza. Ma in gruppo ci saranno solo gli elementi già sotto contratto: i difensori Manetta e Salvo, i centrocampisti Franco e Frisenna e l’attaccante Emmausso, corteggiato però da Foggia e Ascoli.