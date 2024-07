Milan, è allarme rossonero: allenatore sopravvalutato e immobilismo sul mercato, così il presente è in bilico

CalcioWeb

E’ allarme Milan. In città, sponda rossonera, si respira un’aria pesante e le prospettive in vista della prossima stagione tra campionato e Champions non sono di certo entusiasmanti. I rossoneri sono reduci da una stagione nel complesso deludente con Stefano Pioli e il cambio in panchina è stato inevitabile.

Il nuovo progetto presenta evidenti lacune e il futuro si preannuncia di sofferenza. I tifosi sono soprattutto preoccupati per il presente e l’arrivo di un allenatore come Paulo Fonseca ha fatto scattare il primo campanello d’allarme. Il profilo del portoghese non è di certo l’ideale per tornare al vertice. L’ex Roma non entusiasma la piazza e anche il curriculum è preoccupante: il 51enne ha allenato Porto, Braga, Shakhtar, Roma e Lille e tante esperienze sono state dai due volti. Il portoghese non si è presentato con le migliori prospettive. Il tecnico, infatti, ha intenzione di proporre un calcio propositivo e offensivo ma con la squadra a disposizione il percorso si preannuncia in salita.

L’incertezza sul calciomercato

Le certezze in squadra sono il portiere Maignan, l’esterno Theo Hernandez e l’attaccante Leao. Il reparto avanzato ha perso un calciatore dell’esperienza e della qualità di Olivier Giroud e ancora non è stato sostituito.

L’obiettivo numero uno, Joshua Zirkzee, è già sfumato per qualche milione di commissioni. L’olandese del Bologna è in dirittura d’arrivo con il Manchester United. Il calciatore più vicino ad indossare la maglia del Milan è il centrocampista Youssouf Fofana, un buon calciatore ma nulla di più. Per il resto solo voci o sondaggi: da Morata a Lukaku, buoni calciatori ma ancora lontanissimi dal ritorno in Serie A.

Il paragone con le altre squadre

Il Milan è nettamente in ritardo sul calciomercato. Le dirette concorrenti, infatti, si sono già mosse con netto anticipo e il divario per i rossoneri rischia di aumentare ulteriormente. La Juventus ha chiuso tre colpi importanti come Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio e punta altri calciatori in grado di spostare gli equilibri, Koopmeiners su tutti.

L’Inter, campione d’Italia e con la rosa più attrezzata in Serie A, ha regalato al tecnico Inzaghi altri due calciatori da novanta come Zielinski e Taremi. In difesa potrebbe arrivare un calciatore come Kim e anche in attacco non sono da escludere altre novità con la soluzione Gudmundsson.

Il Napoli si è rinforzato con gli arrivi di Rafa Marin e Spinazzola, in panchina è arrivata una certezza come Antonio Conte e al momento tutti i big sono stati confermati, compresi Kvara e Osimhen. Il rendimento negativo della scorsa stagione lo consideriamo solo un incidente di percorso. Un’altra certezza è l’Atalanta di Gasperini. La squadra, già molto competitiva, è stata rinforzata con un calciatore del calibro di Zaniolo, poi la conferma di De Ketelaere e l’arrivo di un buon difensore come Godfrey.

Siamo all’8 luglio, il calciomercato è decollato ampiamente, e la casella degli acquisti in casa Milan è ancora vuota. I tifosi rossoneri sono giustamente preoccupanti: così anche la qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio.