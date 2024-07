Milan, contestazione in… latino: il bersaglio è Cardinale | VIDEO

CalcioWeb

E’ forte il pessimismo in casa Milan in vista dell’inizio della prossima stagione. I tifosi rossoneri continuano la contestazione e non sono per nulla soddisfatti delle prime mosse per la prossima stagione. L’arrivo di Paulo Fonseca in panchina non entusiasma la piazza e sul mercato è ancora calma piatta.

Il tecnico portoghese si è presentato ma la giornata è salita alla ribalta anche per un altro motivo: un tifoso ha esposto un cartellone con una scritta in latino: “fino a quando, Cardinale, abuserai della nostra pazienza?”. Il bersaglio è proprio Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero.

Un tifoso stamattina protesta sotto la sede del Milan pic.twitter.com/Xv7NkbcQqC — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 8, 2024