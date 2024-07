Milan, Fonseca è arrivato in città: le prime parole dell’allenatore rossonero

CalcioWeb

Paulo Fonseca è arrivato in Italia. Si tratta di un ritorno per l’allenatore portoghese già visto sulla panchina della Roma negli anni scorsi. Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2024-2025 e prenderà il posto di Stefano Pioli, diretto in Arabia Saudita.

Fonseca è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa da Lille questa mattina insieme al suo staff, per poi raggiungere Milanello per visitare il centro sportivo rossonero. “Buongiorno, Forza Milan“, le sue prime parole all’uscita dell’aeroporto. Fonseca verrà presentato lunedì mattina, 8 luglio, a Casa Milan.