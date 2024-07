Milan, la presentazione di Fonseca: modulo, calciomercato, Morata e Zirkzee

CalcioWeb

Giornata di presentazione in casa Milan. Inizia il nuovo percorso di Paulo Fonseca e il tecnico portoghese non è stato banale sul fronte calciomercato: i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi dopo l’ultima stagione al di sotto delle aspettative.

“Sono molto motivato ed emozionato, oltre che fiducioso di poter fare un grande lavoro. So di essere in un club che vuole vincere, un club universale.

Sono pronto ad iniziare questa nuova strada e non vedo l’ora di cominciare. Ho grande ambizione e voglio vincere”: lo dice Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan. “So la responsabilità che ho, è anche un grande orgoglio e ambizione. Ho fiducia”, ribadisce l’allenatore portoghese.

Il modulo

“Il Milan ha una storia di calcio offensiva. Per vincere dobbiamo essere dominanti. Io voglio costruire una squadra coraggiosa, offensiva e reattiva. Io voglio vincere, ma la qualità per me è importante”, continua Fonseca.

Il mercato

“Credo molto in questa rosa. Sicuramente abbiamo bisogno di qualche calciatore, ci sono un paio di posizioni in cui possiamo migliorare. Sappiamo che ci serve un attaccante, stiamo lavorando tutti insieme per trovare quello con le caratteristiche giuste. Leao? E’ un giocatore importante e decisivo. Morata? Non voglio fare nomi. Ci serve grande qualità in quella posizione. Abbiamo perso Giroud e dobbiamo cambiare”, conclude Fonseca.

Le indicazioni di Ibrahimovic

Anche Zlatan Ibrahimovic ha parlato di mercato: “non c’è fretta, il mercato è lungo. Zirkzee? E’ il passato, abbiamo qualcuno in mente. Serve anche creare spazio, abbiamo troppi calciatori in rosa. Theo? E’ molto felice qui, la famiglia sta bene”, svela lo svedese.