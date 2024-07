Modena, presentata la nuova maglia: “la nostra storia, il nostro futuro” | VIDEO

CalcioWeb

Un altro ‘mattoncino’ verso l’inizio della nuova stagione: il Modena ha ufficializzato la maglia per la prossima stagione. Il club e New Balance svelano il nuovo Home Kit 2024/25. Una maglia dal design iconico che rimanda la memoria a una mitica divisa dei canarini dei primi anni ’50, suggestioni senza tempo nell’ultracentenaria storia del club. Il giallo tradizionale, una banda diagonale blu con incastonato all’altezza del cuore l’emblema del club, il canarino: storia e orgoglio per far sognare i tifosi gialloblù.

La campagna di lancio è stata realizzata da CRSL Carosello Lab con l’art direction di Enrico Caputo e Benedetta Bellucci. Al progetto hanno lavorato il graphic designer and motion designer Riccardo Fuccelli, il fotografo Alessandro Campisi e la project manager Ana Paula Avetti.

Sponsor tecnico

New Balance ha utilizzato l’innovativo materiale ad alta tecnologia NB Dry, pensato e disegnato per mantenere il corpo asciutto. La sua funzione è quella di rimuovere l’umidità dalla pelle e farla evaporare verso l’esterno. Questo aumenta la percezione del comfort e migliora le prestazioni. Il corpo dell’atleta resterà più fresco, permettendogli di concentrarsi sulla sua performance, aumentandone il livello.

New Balance Football adotta un approccio originale nella progettazione e nello sviluppo del prodotto, concentrandosi sulle esigenze uniche del giocatore e del gioco. Ciò si riflette nella qualità delle sponsorizzazioni che si è assicurata che include una formazione eccezionale con alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo tra cui FC Porto, LOSC LILLE nonché un roster dei migliori giocatori che eccellono ai massimi livelli del gioco.

Anche per la stagione sportiva 2024-2025 spiccano sulle nuove maglie i marchi di aziende modenesi di prestigio e caratura internazionali. Kerakoll sarà sempre il main sponsor mentre sulla manica c’è la conferma del marchio Reflexallen. Aziende del territorio che amano legare il proprio nome al Modena FC, a testimonianza di una città e di una provincia sempre più vicine alla propria squadra e ai colori gialloblù.

Le dichiarazioni

Romano Sghedoni Presidente Kerakoll Group e Presidente Onorario del Modena F.C.: “è una grande soddisfazione per me e per Kerakoll essere ancora una volta protagonisti al fianco del Modena F.C., la squadra che sin dalla mia infanzia mi ha accompagnato, prima da tifoso, ora da Presidente onorario. La nuova stagione 2024/2025 che si apre sarà un’occasione per continuare a fare sempre meglio in campo e per lasciare un segno ai tanti appassionati e alla città di Modena”.

Renzo Gibellini Amministratore Delegato di Reflexallen: “anche quest’anno Reflexallen S.p.A. ha deciso di sostenere il Modena F.C. E’ per noi motivo di grande orgoglio essere fra gli sponsor di punta della squadra della nostra città! Rivediamo nelle ambizioni della dirigenza del club la stessa voglia di crescita che ci contraddistingue. Siamo certi che le difficoltà incontrate lo scorso anno saranno state scuola per una nuova stagione che, ci auguriamo, possa portare il Modena F.C. a raggiungere i traguardi che merita”.

