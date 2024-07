Morte Marco Pantani: la Procura di Trento riapre le indagini sul Giro d’Italia 1999

CalcioWeb

La morte di Marco Pantani continua a far discutere anche a diversi anni di distanza e, soprattutto, continua non a non convincere pienamente gli inquirenti. La Procura di Trento ha deciso di riaprire le indagini sul Giro d’Italia del 1999.

Pantani, durante quell’edizione della Corsa Rosa, venne fermato per un valore di ematocrito nel sangue non consentito (era a 52) e venne squalificato dalla competizione, lasciando a Ivan Gotti la vittoria finale.

Il nuovo fascicolo, affidato al pubblico ministero della Dda Patrizia Foiera riguarda l’ipotesi, come è emerso anche dalle audizioni in Commissione Antimafia, di un presunto giro di scommesse clandestine legate alla camorra che mirava a impedire al “Pirata” di trionfare nella classifica finale.

Il primo a parlare della vicenda fu Renato Vallanzasca, ieri sentito come persona informata sui fatti, nel carcere di Bollate, dalla stessa pm trentina.