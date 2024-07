Mutualità, la Serie A paga tutti? Le cifre versate alle altre leghe

CalcioWeb

Continua lo scontro tra Figc e Serie A in merito al tema rappresentanze dei club all’interno del Consiglio Federale. “Tutto il calcio italiano vive della Serie A, noi paghiamo tutto, dilettanti, Serie C, arbitri. I soldi arrivano solo da noi. Pagare tutti e non contare niente mi è sempre sembrato strano”, aveva dichiarato Paolo Scaroni, il presidente del Milan.

Quel ‘paghiamo tutto’ è riferito al tema della mutualità, introdotta nel 2008 dalla ‘Legge Melandri’. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Serie A versa il 10% della cifra ricavata dai diritti tv alle altre componenti. La cifra versata fino all’ultima stagione è attorno ai 130 milioni, più o meno 75 sono andati nelle casse della Serie B (6%), 27 (2%) alla Lega Pro, 13 alla Federcalcio (1%) e 13 alla Lnd (1%).