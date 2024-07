Nations League, il sindaco di Pordenone offre patrocinio per Italia-Israele: il motivo

CalcioWeb

Il sindaco di Pordenone, Alberto Parigi, ha annunciato che il Comune offrirà alla FIGC il patrocinio per la gara Italia-Israele, in programma il 14 ottobre e valida per la quarta giornata del Gruppo B di Nations League. Questa decisione è stata presa in seguito al rifiuto del Comune di Udine di concedere il patrocinio per la stessa partita, che ha scatenato durissime reazioni.

Le parole del sindaco di Pordenone

“Lo sport, l’arte e la cultura devono restare fuori dalle questioni politiche – ha dichiarato il sindaco di Pordenone – Si tratta di ambiti che devono essere preservati da questo tipo di polemiche e di argomenti. Per questa ragione, il Comune di Pordenone offre alla Figc il patrocinio alla gara della nazionale italiana di calcio contro Israele del prossimo 14 ottobre“.