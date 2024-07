Piovono crocchette di pesce contro il Var, partita sospesa: il VIDEO fa il giro del mondo

In Norvegia, durante una partita di calcio tra il Rosenborg e il Lillestrom, si è verificato un episodio fuori dal comune. La partita, valida per la 15ª giornata dell’Eliteserien (la Serie A norvegese), è stata definitivamente sospesa al 30° minuto del primo tempo a causa di tre precedenti interruzioni dopo la contestazione espressa dalle due tifoserie contro l’introduzione del Var nel campionato norvegese.

I tifosi delle due squadre, uniti nella loro insoddisfazione per l’utilizzo della tecnologia in campo, hanno esposto uno striscione eloquente con la scritta: “Odiamo il Var, non ci arrenderemo mai.” Ma non è finita qui. Dall’alto degli spalti, sono stati lanciati oggetti insoliti, tra cui palline da tennis, pipe e addirittura crocchette di patate e pesce.

Questa protesta dei tifosi potrebbe avere pesanti conseguenze per i club coinvolti. La Federazione norvegese e persino la FIFA potrebbero prendere provvedimenti contro il Rosenborg e il Lillestrom.

Soccer fans in Norway are trying to abolish VAR through some unique protests. 🇳🇴

Yesterday, they threw fishcakes on the field and ended up suspending the game between Rosenberg and Lillestrøm. Here’s footage from last month where tennis balls were used. pic.twitter.com/w4BuAI6fgy

— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) July 22, 2024