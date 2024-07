La Roma pronta a lasciare l’Olimpico: il progetto del nuovo stadio a Pietralata

CalcioWeb

“Siamo felici, abbiamo presentato un progetto molto importante per la squadra: forza Roma!“. Sprizza felicità Ryan Friedkin all’idea del nuovo stadio della Roma. L’impianto dovrebbe sorgere a Pietralata, le tempistiche previste riguardano il 2027. Sarà una struttura avveniristica stando al progetto presentato in mattinata al Campidoglio alla presenza del CEO della Roma, Lina Souloukou e del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

“E’ un grandissimo progetto, è stata fatta la scelta di lavorare su un livello di qualità più alto, l’impianto si propone come uno stadio di categoria top: avrà la più grande curva sud esistente, un design unico, non sarà un impianto come tutti gli altri. Si integra con le caratteristiche monumentali della città, ispirato alla sostenibilità green. L’area verrà riqualificata, e siamo entrati nel merito della procedura per definire un calendario dei lavori preciso“, ha dichiarato al termine dell’incontro il primo cittadino Gualtieri.

Nuovo stadio della Roma: le caratteristiche

Il nuovo stadio della Roma avrà una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, con 7000 posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi e per ospitare sponsor internazionali. La riqualificazione di un’area, lasciata da tempo all’abbandono più totale, permetterà di costruire un polo attivo per il calcio con parcheggi all’esterno e diverse zone dedicate alle famiglie.