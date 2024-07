L’Olanda liquida 0-3 la Romania e si regala un cammino invidiabile | TABELLONE

CalcioWeb

Un gol e un assist per Gakpo, una doppietta di Malen. Romania-Olanda termina 0-3 in favore degli oranje che si regalano una bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo del torneo. L’Olanda, come tante big in questi Euro 2024, aveva iniziato la competizione fra luci e ombre chiudendo un girone difficile (con Francia, Austria e Polonia) al terzo posto e qualificandosi solo fra le migliori terze.

Agli ottavi di finale serviva una prova convincente contro la Romania, squadra modesta ma grintosa. Le attese sono state rispettate. Gol di Gakpo su assist di Xavi Simmons ad aprire le marcature nel primo tempo. Raddoppio di Simmons negato dal Var. Nella ripresa Mallen mette dentro da pochi passi su assist di Gakpo sulla linea del fallo di fondo, poi si mette in proprio e in contropiede chiude i conti.

L’Olanda, inserita nella parte basse del tabellone, affronterà ai quarti la vincente di Austria-Turchia e, nel caso in cui dovesse arrivarci, la vincente di Inghilterra-Svizzera. Qualcuno inizia a sognare in grande…

Il tabellone degli ottavi di Euro 2024

Spagna-Georgia 4-1

Germania-Danimarca 2-0

Portogallo-Slovenia 3-0 (dcr)

Francia-Belgio 1-0

Romania-Olanda 0-3

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia 2-1 (dts)

Svizzera-Italia 2-0