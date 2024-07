Olimpiadi, finale folle nel fioretto: Macchi argento, rabbia azzurra contro il Var

CalcioWeb

Dopo la vittoria della medaglia d’oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso, l’Italia sfiora la seconda medaglia del metallo più prezioso nella finale del fioretto. Un ultimo atto, a dir poco, folle quello che ha visto contrapposti Filippo Macchi e Cheung Ka Long.

Il fiorettista azzurro ha tenuto testa al campione olimpico andando sotto nel punteggio, poi riportando la gara in parità e arrivando addirittura a una stoccata dall’oro, sul 14-12. Il talento dell’atleta di Hong Kong ha però permesso di riportare il match sul 14-14. Un’ultima stoccata decisiva, che non voleva arrivare. Un oro senza padrone in due occasioni nelle quali la revisione al Var non ha consentito di dare un giudizio unanime.

Alla terza occasione, invece, i giudici hanno assegnato il successo a Cheung Ka Long scatenando la rabbia dello staff tecnico di Filippo Macchi che dovrà accontentarsi di un argento amaro. Ennesima chiamata arbitrale dubbia che sfavorisce l’Italia dopo quanto già accaduto nella scherma femminile, nel judo e nella boxe.