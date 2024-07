Olimpiadi Parigi 2024, canottaggio: padre del tedesco Zeidler cade e fa buco sulla barca

CalcioWeb

Episodio incredibile nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024, esattamente nel canottaggio. La federazione tedesca ha annunciato, proprio all’inizio delle competizioni alle Olimpiadi di Parigi, che si separerà dal suo direttore sportivo a novembre. Il presidente della federazione Moritz Petri ha detto alla dpa che il contratto di Mario Woldt non verrà rinnovato alla scadenza, indipendentemente dalle prestazioni della Germania a Parigi.

Sette barche tedesche prenderanno parte alle regate di Parigi. Woldt, in carica dal 2010, è stato fortemente criticato dall’interno e dall’esterno della squadra, con il campione del mondo di singolo maschile Oliver Zeidler che ha apertamente messo in dubbio più volte la competenza di Woldt. Il lavoro di direttore sportivo dovrebbe essere eliminato da novembre, anche se Petri ha detto che Woldt era il benvenuto a candidarsi per una nuova posizione.

La disavventura

Zeidler ha iniziato bene sabato, nonostante un incidente prima della sua ricerca dell’oro. Suo padre e allenatore Heino è scivolato con una chiave inglese mentre lavorava sulla barca, causando un buco sull’imbarcazione che è stata rapidamente riparata e il 28enne di Monaco ha vinto la sua batteria con nove secondi di vantaggio sul secondo classificato Bruno Berriolo dell’Uruguay. E’ quanto riporta Adnkronos.

“Ha remato verso l’arrivo in modo relativamente rilassato e sicuro”, ha detto Heino ai giornalisti.