Olimpiadi Parigi 2024, la cerimonia d’apertura: Zidane passa la torcia a Nadal, disavventura per Tamberi

E’ andata in scena la cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Parigi 2024 e lo spettacolo è stato di altissimo livello. Presente ovviamente l’Italia con ambizioni molto importanti. “E’ stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni”. Queste le sensazioni di Gimbo Tamberi, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la sfilata sotto la pioggia battente dell’imbarcazione azzurra. L’atleta azzurro ha perso la fede nuziale nella Senna.

“E’ stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. E’ stato unico. Come è unica questa squadra”. Queste le parole di Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la sfilata sotto la pioggia dell’imbarcazione azzurra lungo le rive della Senna.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha lasciato in anticipo la tribuna autorità durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi dopo il passaggio della delegazione azzurra sulla Senna salutata alzandosi in piedi. Il Capo dello Stato ha resistito a lungo nonostante la pioggia battente che si è abbattuta su Parigi ed ha condizionato la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024, costretto a un certo punto a ricorrere ad una mantellina per ripararsi, come aveva già fatto la figlia, per poi abbandonare l’impianto in anticipo sul termine della lunga cerimonia, come molti altri capi di Stato e di governo.

Una delle icone del calcio francese Zinedine Zidane ha consegnato la torcia Olimpica al tennista spagnolo Rafael Nadal mentre è scattato un sublime gioco di luci dalla Torre Eiffel, dove poggiano i cinque anelli olimpici. Le travi indicano un disegno di Pierre de Coubertin. Il tennista dopo aver ritirato la fiamma si è diretto verso le Tuileries per consegnarla a Serena Williams, altra grande tennista statunitense.

“Che spettacolo l’inaugurazione delle Olimpiadi a Parigi. Chapeau. Che peccato, però. Poteva essere Roma… #Paris2024”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.

“Una delle più belle cerimonie d’apertura delle Olimpiadi che io ricordi. Una lezione di Parigi al mondo sulla bellezza della Francia, la grandezza della sua storia, le battaglie universali per la libertà e i diritti civili, l’orgoglio di un’appartenenza. Viva le Olimpiadi e lo spirito olimpico”. Lo scrive su X Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“Guardare l’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la maglietta ufficiale di tifoso di Gimbo Tamberi”, ha scritto il cantante Jovanotti sui social postando foto e video della sfilata azzurra e un “Forza ragazzi”.

