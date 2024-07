Olimpiadi Parigi 2024, Djokovic si esalta: vittoria schiacciante contro Nadal

CalcioWeb

È un Djokovic molto energico quello a cui stiamo assistendo a queste Olimpiadi. Novak dopo aver fatto fuori Ebden in 2 set, replica il copione contro Nadal. Non c’è mai stata partita nel primo set, con Rafa che ha provato più volte a mettere in difficoltà il serbo, senza mai avere la lucidità e la forza necessaria per farlo. Si è rischiato un clamoroso 6-0, per fortuna evitato dallo spagnolo, ma sempre con qualche difficolta.

Dopo il primo set dominato, nel secondo Djokovic strappa subito due volte il servizio all’avversario. A questo punto la partita sembra finita, tuttavia Nadal riesce a tirar fuori le ultime energie e pareggiare i conti nel secondo parziale. Questo non basta contro il Novak odierno, risposta arrivata immediatamente e partita portata a casa con il punteggio di 6-1, 6-4 in un 1 ora e 43 minuti. Il prossimo rivale del serbo sarà il vincente fra Köepfer e Arnaldi.