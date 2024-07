Olimpiadi Parigi 2024: episodio assurdo in Argentina-Marocco | VIDEO

CalcioWeb

Sono iniziate con il giallo le Olimpiadi di calcio di Parigi 2024. La partita dell’Argentina contro il Marocco allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne è stata sospesa per oltre un’ora a seguito della reazione del pubblico quando Cristian Medina ha segnato il gol del 2-2 in pieno recupero.

Il Marocco ha condotto lo scontro del Gruppo B per 2-1 e nelle fasi finali della partita l’Argentina ha trovato la via del gol con Medina al 16′ minuto di recupero, tuttavia, il pareggio ha provocato il lancio di oggetti in campo e i giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza.

Ai tifosi è stato quindi chiesto di lasciare lo stadio con un messaggio proiettato sugli schermi che diceva: “la tua sessione è stata sospesa, per favore lasciate lo stadio”. Dopo oltre un’ora senza giocare, la partita è ripresa a porte chiuse con tre minuti rimasti sul cronometro e il pareggio al 106′ di Medina è stato annullato per fuorigioco dal Var. La partita è finita quindi 2-1 in favore del Marocco grazie alla doppietta di Soufiane Rahimi.

Vi faccio sapere che la partita è interrotta perché dopo il secondo gol di Argentina, i tifosi di Marocco hanno cominciato a lanciare oggetti dalla tribuna:pic.twitter.com/DEBvPn4EI9 — FIAMMA🏹 (@FiammaGianni_) July 24, 2024