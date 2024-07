Olimpiadi Parigi 2024, fermate 1000 persone sospettate di spionaggio

CalcioWeb

Alcuni giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, il ministro degli Interni francese ha reso noto che a circa 1.000 persone sospettate di ingerenza a favore di una potenza straniera è stato impedito di partecipare ai Giochi Olimpici.

Ammontano a circa 1 milione i controlli hanno esaminato i volontari olimpici, i lavoratori e le altre persone coinvolte nei Giochi, nonché coloro che richiedono i pass per entrare nella zona di sicurezza più strettamente controllata di Parigi, lungo le rive della Senna, prima della cerimonia di apertura.

I controlli hanno bloccato la partecipazione a circa 5.000 persone, ha dichiarato il ministro dell’Interno Gerald Darmanin. Fra questi “1.000 persone che sospettiamo di interferenze straniere, possiamo dire di spionaggio“, ha detto Darmanin.

Darmanin ha ripetutamente sottolineato il sospetto di un’ingerenza sostenuta dalla Russia. “Siamo qui per assicurarci che lo sport non venga utilizzato per lo spionaggio, per attacchi informatici o per criticare e talvolta persino mentire sulla Francia e sui francesi“, ha aggiunto.