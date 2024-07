Olimpiadi Parigi 2024, l’Italvolley maschile non sbaglia: 3-0 all’Egitto e quarti ipotecati

CalcioWeb

Continua il percorso netto dell’Italvolley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il successo all’esordio contro il Brasile con il punteggio di 3-1, gli azzurri si sono imposti anche contro l’Egitto con il netto risultato di 3-0 (25-15, 25-16, 25-20).

La gara non è stata spettacolare contro un avversario alla portata, ma gli azzurri hanno affrontato l’impegno con la giusta concentrazione non sottovalutando l’Egitto e giocando come sempre una pallavolo ordinata e organizzata.

Grazie al successo odierno Giannelli e compagni fanno un passo decisivo per la qualificazione ai quarti di finale. La matematica potrebbe arrivare dopo i prossimi risultati.