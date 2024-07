Olimpiadi Parigi 2024, a Martinenghi il riconoscimento di ‘Ambasciatore dell’Ambiente’

CalcioWeb

Nicolò Martinenghi continua a portare l’Italia sempre più in alto: l’atleta azzurro ha regalato la prima medaglia d’oro agli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’occasione – si legge in una nota del Mase – il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, hanno consegnato a Nicolò Martinenghi il riconoscimento di ‘Ambasciatore dell’Ambiente’ e donato un albero, come accaduto con i precedenti medagliati, che alla fine dei Giochi comporrà un ideale bosco diffuso olimpico.

“È davvero un bel gesto a tutela dell’ambiente. Quale albero sceglierò? Devo pensarci bene prima di effettuare una scelta che ritengo importante”, ha detto l’oro olimpico dei 100 rana.

Tutti i medagliati fino alla fine dell’Olimpiade riceveranno la medesima qualifica e indicheranno dove piantare il proprio albero che riporterà la data e il loro nome in ricordo dell’impresa olimpica.