Olimpiadi Parigi 2024, Mascherano è una furia: “Argentina-Marocco un circo”

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono aperte con il giallo e il riferimento è alla partita tra Argentina e Marocco. La gara si è conclusa 1-2 ma è salita alla ribalta per un altro motivo: Cristian Medina aveva realizzato nel finale il gol del pareggio, poi la partita è stata interrotta per il lancio di oggetti e petardi.

Dopo una lunga sospensione, l’arbitro ha richiamato le squadre in campo e la gara è ripresa sull’1-2 dopo il gol annullato dopo la chiamata del Var per fuorigioco.

La furia di Mascherano

Nel post-partita si è scatenata la furia di Javier Mascherano: “questo è stato il circo più clamoroso che abbia mai visto nella mia vita”. Poi svela un retroscena della vigilia: “mentre ci allenavamo, qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato, tutto questo alle Olimpiadi, pensate un po’. A Thiago Almada hanno preso un orologio, non volevamo dire nulla ma oggi siamo andati oltre. Oggi hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato i petardi. Ci hanno detto che era finita 2-2. Nemmeno il Marocco voleva riprendere.

Siamo stati un’ora e mezza nello spogliatoio, dove in nessun momento ci hanno detto cosa poteva succedere, non ci hanno mai avvisato. La nostra posizione era di non giocarla più perché ci hanno lanciato un milione di cose, il gioco è stato fermato sette volte… Non mi è mai capitato da giocatore che in una partita di questo livello la sicurezza venga meno sette volte, sette volte ha fallito!”