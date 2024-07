CalcioWeb

E’ apoteosi per l’Italia del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024: Nicolò Martinenghi ha regalato la prima medaglia d’oro agli azzurri nella spedizione in Francia.

Alla Defense Arena il 23enne varesino ha messo a segno una seconda vasca da urlo, rimontando e piazzando un 59.03 che gli ha consentito di mettersi alle spalle di appena 2 centesimi il campione in carica e detentore del record del mondo Adam Peaty e il britannico Nic Fink in 59.05 che conquistano l’argento ex aequo.