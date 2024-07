Olimpiadi Parigi 2024, l’Italia del calcio assente per la quarta volta consecutiva: il ricordo di Pechino 2008

CalcioWeb

Oggi, mercoledì 24 luglio, ha preso il via il torneo di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le squadre partecipanti sono 16, divise in 4 gironi. Le prime due si qualificano ai quarti di finale. L’Europa è rappresentata da 4 squadre, stesso numero anche per l’Africa, due dal Sudamerica e tre dall’Asia.

Dopo aver conquistato quattro medaglie consecutive, il Brasile non sarà a Parigi per difendere il titolo olimpico. Le favorite alla vittoria finale sono Francia, Spagna e Argentina.

L’Argentina si affida a calciatori del calibro di Julian Alvarez e Nicolas Otamendi, più il portiere Rulli. Per la Francia spazio a Lacazette, nella Spagna occhio a Abel Ruiz del Girona.

L’ultima formazione dell’Italia

L’Italia del calcio non parteciperà alle Olimpiadi per la quarta volta consecutiva. L’ultima apparizione risale a Pechino 2008 mentre l’ultima medaglia (di bronzo) è di Atene 2004.

Ecco l’ultima Italia Olimpica, eliminata ai quarti dal Belgio, con Pierluigi Casiraghi allenatore e Tommaso Rocchi fuori quota.

1 Viviano, 2 Motta, 3 De Ceglie, 4 Nocerino, 5 Cigarini, 6 Criscito, 7 Montolivo, 8 Marchisio, 9 Rocchi, 10 Giovinco, 11 Rossi, 12 Dessena, 13 Coda, 14 Acquafresca, 15 Bocchetti, 16 De Silvestri, 17 Abate, 18 Consigli, 20 Candreva, 21 Russotto, CT: Casiraghi

Emiliano Viviano: Brescia

Marco Motta: Torino

Paolo De Ceglie: Juve

Antonio Nocerino: Palermo

Luca Cigarini: Parma

Domenico Criscito: Genoa

Riccardo Montolivo: Fiorentina

Claudio Marchisio: Juve

Tommaso Rocchi: Lazio

Sebastian Giovinco: Juve

Giuseppe Rossi: Villarreal

Daniele Dessena: Parma

Andrea Coda: Udinese

Robert Acquafresca: Cagliari

Salvatore Bocchetti: Genoa

Lorenzo De Silvestri: Lazio

Ignazio Abate: Empoli

Andrea Consigli: Atalanta

Antonio Candreva: Livorno

Andrea Russotto: Treviso