Olimpiadi Parigi, rinviata la gara di triathlon: la furia degli atleti

Continuano le polemiche dopo il rinvio della gara di Biathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa dell’inquinamento delle acque della Senna. La decisione continua a scatenare motivi di discussione.

“Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle Olimpiadi, e la gara non c’è…” è la protesta del campione olimpico in carica di triathlon, Kristian Blummenfelt.

Le proteste degli atleti sono sempre più forti: “se la priorità è la salute degli atleti – dice il belga Marten van Riel, due bronzi olimpici – la gara doveva essere spostata altrove da tempo. Siamo solo marionette in uno spettacolo di marionette”.