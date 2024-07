Parigi 2024, arrestato un agente russo: “voleva destabilizzare le Olimpiadi”

CalcioWeb

Continuano a registrarsi momenti di tensione in occasione delle Olimpiadi a Parigi. Un agente russo è stato arrestato con prove che contenevano “elementi che suggeriscono che stesse preparando operazioni filo-russe per destabilizzare la Francia durante i Giochi Olimpici”.

Un’altra fonte ha parlato a Le Parisien di “un progetto su larga scala”, le cui conseguenze avrebbero potuto essere “gravi”. In questa fase non si parla di un piano d’attacco e l’indagine è stata aperta con la qualifica di controspionaggio e non di antiterrorismo.

L’agenzia dell’Unione europea per la guardia di frontiera e costiera, Frontex, sosterrà le forze di sicurezza francesi ai Giochi Olimpici di Parigi, ha dichiarato l’agenzia.