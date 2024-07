Pioli torna in panchina, destinazione clamorosa: parti vicinissime

CalcioWeb

Stefano Pioli è pronto a tornare in panchina e lo farà, per la prima volta in carriera, lontano dall’Italia. Le panchine in Serie A sono quasi tutte occupate, manca solo l’ufficialità di Nicola al Cagliari. Dopo giorni di fitti contatti, mancano solo gli ultimi dettagli, poi Stefano Pioli dirà sì all’Al-Ittihad.

Nuova avventura in Arabia Saudita per l’ormai ex allenatore del Milan, vincitore dello Scudetto 2021-2022 e semifinalista di Champions League nell’annata successiva. Pioli guiderà il club classificatosi al 5° posto nell’ultima stagione della Saudi Pro League e succederà a Marcelo Gallardo, curiosamente, uno dei nomi circolati come suo possibile successore in rossonero. In squadra ritroverà il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema, Kantè, Fabinho e Luiz Felipe fra i tanti.