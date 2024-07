Inizia la stagione del Pisa: i convocati di Pippo Inzaghi e le amichevoli

CalcioWeb

Il Pisa non si nasconde e l’obiettivo playoff non è di certo un mistero. La dirigenza ha deciso di affidarsi a Pippo Inzaghi in panchina, un lusso per la categoria. Con il raduno presso l’Hotel Palace di Bormio è iniziato il ritiro precampionato del Pisa Sporting Club; i nerazzurri resteranno in Valtellina per due settimane con un programma denso di appuntamenti dentro e fuori dal campo.

La squadra ha effettuato la prima seduta di allenamento sul campo del Centro Sportivo US Bormiese che ospiterà tutte le sedute tecnico tattiche (due al giorno, mattina e pomeriggio) e i test match programmati:

Mercoledì 17 luglio (ore 17.30). Pisa-Altolario

Sabato 20 luglio (ore 17.30). Pisa-Fucina

Mercoledì 24 luglio (ore 17.30). Pisa-Sondrio

Sabato 27 luglio (ore 17.30). Pisa-Pro Patria

In attesa di Marius Marin, Jan Mlakar e Adrian Rus che si aggregheranno al termine delle meritate vacanze dopo l’importante esperienza a Euro 2024 con le rispettive Nazionali questa la lista dei calciatori a disposizione dello staff tecnico.

I convocati

Portieri. Nicolas Andrade (1988), Leonardo Loria (1999), Johan Guadagno (2003), Ante Vukovic (2004)

Difensori. Pietro Beruatto (1998), Arturo Calabresi (1996), Antonio Caracciolo (1990), Francesco Coppola (2005), Simone Canestrelli (2000), Andrea Primasso (2005), Motiejus Sapola (2006)

Centrocampisti. Tomas Esteves (2002), Gabriele Piccinini (2001), Mattia Sala (2005), Idrissa Tourè (1998), Miha Trdan (2005)

Attaccanti. Alessandro Arena (2000), Nicholas Bonfanti (2002), Edgaras Dubickas (1998), Mert Durmush (2005), Elia Giani (2000), Stefano Moreo (1993), Andrea Pavanello (2005), Adrian Raychev (2006), Lorenzo Tosi (2008), Lisandru Tramoni (2003), Matteo Tramoni (2000), Emanuel Vignato (2000)