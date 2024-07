Portiere di 20 anni trovato morto: fatale una caduta in bagno | NOME e VIDEO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Justin Cornejo, terzo portiere del Barcellona Sporting Club. Aveva 20 anni. La squadra aveva comunicato in una nota di aver sospeso tutte le attività perché il calciatore era ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni il calciatore è stato trovato privo di sensi nel bagno della sua abitazione, con ogni probabilità a causa di una caduta.

Il comunicato del Barcellona Sporting Club

“Nessuna parola o frase può cancellare il dolore che proviamo in questo momento. Il ricordo che lascerai a tutti noi sarà quello che ci darà la forza per uscire da questo momento. Justin, sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, amico. Ti vogliamo bene”, si legge sul canale ufficiale del club.

Gli ecuadoriani avevano avanzato una richiesta di rinvio della prossima partita ma la Conmebol l’ha rispedita per motivi organizzativi.

Todos somos Justin Cornejo 🙏 pic.twitter.com/cbkU8vzIl9 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 17, 2024