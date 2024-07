Presentate le candidature per i Mondiali 2030 e 2034: ecco i Paesi ospitanti

CalcioWeb

I potenziali paesi ospitanti dei Mondiali maschili del 2030 e del 2034 hanno presentato i dossier di candidatura alla Fifa che ha confermato che il suo presidente Gianni Infantino ha ricevuto un dossier di candidatura e i documenti di accompagnamento da Spagna, Portogallo e Marocco, i principali potenziali paesi ospitanti del 2030, oltre alla documentazione da Argentina, Paraguay e Uruguay, che ospiteranno le prime tre partite di quel torneo per celebrare il centenario della competizione. Anche l’Arabia Saudita ha consegnato il suo dossier di candidatura per le fasi finali del mondiale 2034.

La Fifa ha affermato che i dossier di candidatura sarebbero stati pubblicati dopo la scadenza ufficiale di mercoledì. Lo si apprende dall’Adnkronos. La proposta di condividere l’organizzazione del 2030 tra paesi europei, africani e sudamericani è stata annunciata il 4 ottobre dell’anno scorso. Insieme a Stati Uniti, Canada e Messico co-ospiteranno quelli del 2026, significava che solo i paesi di Asia e Oceania erano idonei a ospitare il torneo del 2034. Poco più di un’ora dopo che la Fifa aveva delineato la proposta di co-organizzazione del 2030, l’Arabia Saudita ha confermato il proprio interesse a ospitare il 2034.

La nazione mediorientale è stata alla fine l’unica offerente, con l’Australia che ha annunciato di aver deciso di non presentare la propria offerta poco prima della scadenza del 31 ottobre. Infantino ha affermato che la presentazione dei dossier di candidatura di lunedì ha rappresentato “una pietra miliare fondamentale” e ha affermato che la Fifa mirava a organizzare “celebrazioni iconiche del calcio e dell’umanità” nel 2030 e nel 2034. “I sette paesi candidati di quattro confederazioni hanno già dato molto al calcio, paesi con una grande passione per il gioco, grandi capacità organizzative e una visione condivisa di cosa dovrebbero essere il calcio e i suoi valori“, ha affermato. “Allo stesso modo, questi processi di offerta dimostrano che il calcio unisce il mondo“. Se saranno soddisfatti i requisiti di ospitalità, le rispettive offerte per il 2030 e il 2034 saranno approvate in un congresso della Fifa l’11 dicembre.