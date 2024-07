Il programma delle Olimpiadi di domenica 28 luglio: orari e italiani in gara

CalcioWeb

Dopo le emozioni della giornata inaugurale, al via il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 per la giornata di domenica 28 luglio. Ben 13 finali in giornata con 8 sport differenti e 41 medaglie in palio.

Dove vedere le Olimpiadi in diretta tv

La diretta tv delle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà visibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati Sky avranno accesso ad altri 7 canali tematici dal 251 al 257, oltre ad Eurosport 4K (canale 250). Diretta tv gratuita in chiaro su Rai 2 e RaiSportHD.

Il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: le gare di domenica 28 luglio

08.30 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

09.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile ( Gottardi/Menegatti )



09.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Brasile-Ungheria

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo senior femminile, ripescaggi

09.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Gruppo C, Italia -Repubblica Dominicana

09.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni ( Barbara Gambaro )

09.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, ottavi di finale

09.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, prima suddivisione

09.30 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: trentaduesimi

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri maschile, finale

09.36 CANOTTAGGIO – Singolo senior maschile, ripescaggi

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile ( Ranghieri/Carambula )

10.00 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: trentaduesimi

10.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Belgio-Cina

10.00 JUDO – -66 kg maschile, eliminatorie ( Matteo Piras )

10.00 JUDO – 52 kg femminile, eliminatorie ( Odette Giuffrida )

10.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, trentaduesimi

Singolare femminile, trentaduesimi ( Debora Vivarelli )

10.10 CANOTTAGGIO – Doppio senior femminile, ripescaggi

10.20 CANOTTAGGIO – Doppio senior maschile, ripescaggi

10.25 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: sedicesimi ( Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto )

10.30 EQUITAZIONE – Concorso completo individuale ed a squadre, cross country

10.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Germania-Giappone

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza senior femminile, batterie

10.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia-Spagna

11.00 BASKET – Fase a gironi maschile: Sud Sudan-Porto Rico

11.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

11.00 BOXE – -57 kg maschili, sedicesimi



11.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Corea del Sud-Slovenia

11.00 CANOTTAGGIO – Due senza senior maschile, batterie ( Davide Comini e Giovanni Codato )

11.00 NUOTO – 200 stile libero maschile, batterie ( Filippo Megli, Alessandro Ragaini )

11.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri maschile, qualificazioni ( Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo )

11.15 NUOTO – 400 misti maschile, batterie ( Alberto Razzetti )



11.16 BOXE – -71 kg maschili, sedicesimi

11.27 NUOTO – 100 rana femminile, batterie ( Lisa Angiolini, Benedetta Pilato )



11.30 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri femminile, batterie

11.40 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione ( Italia – Angela Andreoli, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Giorgia Villa )

11.43 NUOTO – 100 dorso maschile, batterie ( Thomas Ceccon, Michele Lamberti )



11.48 BOXE – -92 kg maschili, ottavi

12.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, batterie ( Stefano Oppo e Gabriel Soares )

12.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri femminile, finale

12.00 SKATEBOARD – Street femminile, preliminari

12.00 NUOTO – 200 stile libero femminile, batterie

12.00 TENNIS

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno

Doppio maschile, primo turno

Doppio femminile, primo turno

12.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Serbia-Giappone

12.13 VELA – Windsurf femminile, regate ( Marta Maggetti )

12.20 BOXE – -50 kg femminili, sedicesimi

12.25 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: sedicesimi ( Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli )

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza senior femminile, batterie

12.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Australia-Sudafrica

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza senior maschile, batterie ( Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl )

12.52 BOXE – -66 kg femminile, sedicesimi

13.00 VOLLEY – Fase a gironi femminile: Polonia-Giappone

13.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi femminile: Gran Bretagna-Spagna

13.30 BASKET – Fase a gironi femminile: Spagna-Cina

13.43 VELA – Windsurf maschile, regate ( Nicolò Renna )

14.00 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

14.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Svezia-Germania

14.05 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: ottavi di finale

14.10 MOUNTAIN BIKE – Cross-country femminile (Martina Berta, Chiara Teocchi)

14.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, quarti di finale e semifinali

14.50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, terza suddivisione

15.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

15.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Italia -Stati Uniti

15.05 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: ottavi di finale

15.30 BOXE – -57 kg maschili, sedicesimi

15.30 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Irlanda-Gran Bretagna

15.35 VELA – Skiff femminile, regate ( Jana Germani/ Giorgia Bertuzzi )

15.45 VELA – Skiff maschile, regate

15.46 BOXE – -71 kg maschile, sedicesimi

15.55 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: quarti di finale

16.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

16.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Danimarca-Norvegia

16.00 JUDO – -66 kg maschili, final block

16.00 JUDO – -52 kg femminili, final block

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Australia-Sudafrica

16.00 TENNISTAVOLO – Doppio misto, quarti di finale

16.02 BOXE – -92 kg maschile, ottavi ( Aziz Abbes Mouhiidine )

16.25 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: quarti di finale

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Stati Uniti-Giappone

16.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia-Montenegro

16.48 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, finale per il bronzo

16.50 BOXE – -50 kg femminili, sedicesimi ( Giordana Sorrentino )

17.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda-Colombia

17.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Brasile-Giappone

17.00 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Germania-Spagna

17.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Francia-Brasile

17.00 SKATEBOARD – Street femminile, finale

17.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Francia-Serbia

17.11 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre femminile, finale per l’oro

17.15 BASKET – Fase a gironi maschile: Serbia-Stati Uniti

17.22 BOXE – -66 kg femminili, sedicesimi

17.30 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Belgio-Nuova Zelanda

17.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Fiji-Canada

17.45 CANOA SLALOM – K1 femminile, finale

18.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

18.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda-Cina

19.00 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: semifinali

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Australia-Zambia

19.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Spagna-Nigeria

19.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Angola-Spagna

19.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Irlanda-Sudafrica

19.00 SURF – Gara femminile, round 2

19.00 TENNIS

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno

19.30 BADMINTON

Doppio misto, fase a gironi

Singolare femminile, fase a gironi

Doppio maschile, fase a gironi

Doppio femminile, fase a gironi

Singolare maschile, fase a gironi

19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Australia-Gran Bretagna

19.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia-Ungheria

19.45 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Paesi Bassi-Francia

20.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

20.00 BOXE – -71 kg maschili, sedicesimi

20.00 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: semifinali

20.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Stati Uniti-Brasile

20.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, trentaduesimi

Singolare femminile, trentaduesimi

20.15 HOCKEY PRATO – Fase a gironi maschile: Sudafrica-Gran Bretagna

20.16 BOXE – -92 kg maschile, ottavi

20.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Francia-Giappone

20.30 NUOTO – 400 misti maschili, finale

20.40 NUOTO – 100 farfalla femminili, finale

20.46 NUOTO – 200 stile libero maschili, semifinali

20.50 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: finale per il bronzo

21.00 BASKET – Fase a gironi femminile: Serbia-Porto Rico

21.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Francia-Canada

21.00 CALCIO – Fase a gironi femminile: Stati Uniti-Germania

21.00 PALLAMANO – Fase a gironi femminile: Francia-Paesi Bassi

21.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Fiji-Cina

21.00 VOLLEY – Fase a gironi maschile: Slovenia-Canada

21.04 BOXE – -50 kg femminili, primo turno

21.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania-Grecia

21.10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

21.10 NUOTO – 100 rana femminili, semifinali

21.20 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: finale per il bronzo

21.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi femminile: Nuova Zelanda-Canada

21.32 NUOTO – 100 dorso maschili, semifinali

21.36 BOXE – -66 kg femminili, sedicesimi

21.44 NUOTO – 100 rana maschili, finale

21.45 SCHERMA – Fioretto femminile, gara individuale: finale per l’oro

21.50 NUOTO – 200 stile libero femminili, semifinali

22.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi femminile

22.15 SCHERMA – Spada maschile, gara individuale: finale per l’oro

23.48 SURF – Gara maschile, round 2