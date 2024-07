Cosa cambia con la proroga del vincolo sportivo: lo schema riassuntivo

CalcioWeb

Cos’è il vincolo sportivo? E’ l’obbligo di prestare un’attività sportiva che l’atleta assume al momento del tesseramento e che lo lega ad una società per una data prestabilita dalla Federazione a cui è affiliato.

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riforma dello sport, ovvero il 1° luglio 2023.

Vincolo sportivo tesserati non professionisti

Di conseguenza, sono stati adeguati gli articoli 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). In particolare, la modifica all’art.32 stabilisce che, per i calciatori che al 1° luglio 2023 siano stati in continuità di tesseramento, il proprio vincolo sportivo decada il 30.06.2025, ma se nati dal 1° gennaio 2005 in poi, il tesseramento permanga fino a giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova Società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i tesseramenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra Società partecipanti ai campionati della LND.

Lo schema riassuntivo

Ecco lo schema riassuntivo relativo ai soggetti in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2023, integrato con le opportune variazioni apportate per la modifica dei termini di tesseramento in base all’adeguamento dei suddetti articoli NOIF.