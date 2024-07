Rabiot: “non sono più un calciatore della Juve”, snobba l’Italia e cita Allegri

CalcioWeb

La Francia vola ai quarti di finale di Euro 2024 e il centrocampista Adrien Rabiot continua a confermarsi uno dei protagonisti della squadra di Deschamps. In attesa dei prossimi impegni, il calciatore si è raccontato tra presente e futuro.

“Non sono più sotto contratto e non posso dire di essere un calciatore della Juventus”, sono le parole del francese a Sky Sport. “Non ho voglia di parlare di questo adesso, sono concentrato al 100% sull’Europeo”.

L’Italia e Allegri

Poi un commento sull’eliminazione dell’Italia contro la Svizzera: “per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era molto più forte, non posso dire che sono sorpreso dall’eliminazione dell’Italia”.

Poi cita Allegri: “non importa essere belli. Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno neanche vinto, quindi non conta essere belli, come dice anche Allegri, bisogna essere vittoriosi”.