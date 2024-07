Ranking FIFA, effetto Euro 2024: l’Italia perde due posizioni, la nuova classifica

CalcioWeb

E’ il momento dei bilanci dopo Euro 2024. La competizione in Germania si è conclusa con il trionfo della Spagna grazie al successo in finale contro l’Inghilterra. La squadra di De La Fuente si è dimostrata la più forte in circolazione e il risultato è assolutamente meritato.

La compagine di Southgate non ha di certo disputato una competizione entusiasmante. Le altre delusioni sono state soprattutto Italia e Francia. Cambia anche la classifica del Ranking Fifa: l’Italia scende di due posizioni, al 12° posto. La classifica è guidata dall’Argentina, fresca del trionfo in Coppa America, poi la Francia e la Spagna. Quarta l’Inghilterra, poi Belgio, Brasile, Olanda, Portogallo, Colombia, Croazia e Uruguay.

La classifica

Argentina Francia Spagna Inghilterra Belgio Brasile Olanda Portogallo Colombia Croazia Uruguay Italia