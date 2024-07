Il Real Madrid presenta la seconda maglia: è un richiamo alla ‘Decima’ | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il Real Madrid è considerata una squadra stellare ed è la netta favorita per dominare nella stagione 2024/2025. La squadra di Carlo Ancelotti è di diritto in pole nella griglia di partenza in Liga e anche in Champions League è la candidata numero uno.

La squadra, già fortissima, è stata ‘puntellata’ con l’arrivo del fuoriclasse Kylian Mbappé. Il francese non è stato protagonista di un Europeo entusiasmante ma le qualità non sono in discussione. Nel frattempo il club spagnolo ha presentato la seconda maglia: torna l’arancione a 11 anni di distanza. Il riferimento è alla vittoria della ‘Decima’ nella stagione 2013/2014. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.