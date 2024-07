Reggiana, subito brutte notizie: si fermano Brekalo e Alex Blanco

CalcioWeb

Arrivano brutte notizie per William Viali, allenatore della Reggiana. La squadra si prepara per la 1ª giornata del campionato di Serie B ma i problemi dall’infermeria rischiano di condizionare il percorso della squadra: Brekalo e Alex Blanco si sono fermati, come confermato dal club.

“AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. Stefano Bondi, comunica che il calciatore Filip Brekalo – in seguito a trauma distorsivo del ginocchio destro, con interessamento capsulo-legamentoso – verrà sottoposto ad accertamenti strumentali e consulenze specialistiche del caso presso il centro medico Isokinetic di Bologna.

Alex Blanco ha riportato un infortunio al muscolo retto femorale della gamba destra. L’atleta non prenderà parte al ritiro di Toano e nelle prossime due settimane seguirà un programma di sedute fisioterapiche presso il centro medico Isokinetic di Bologna”.