Renate, conclusa la fase di preparazione del ritiro estivo in Val Brembana

CalcioWeb

Il Renate comunica, tramite i propri canali social, la fine del ritiro estivo a Piazzatorre, nelle valli bergamasche, dove ha disputato una partita amichevole, contro il Villa Valle, squadra che partecipa al campionato di serie D.

Il post social del club

“Ritiro finito, torniamo a casa. Grazie a tutta Piazzatorre (BG) per questi dieci giorni, per l’ospitalità e l’entusiasmo dimostrato verso i nostri ragazzi. Siamo stati super bene e si è già creato un gruppo stupendo. Meno di un mese all’inizio della stagione di Serie C, non vediamo l’ora.“