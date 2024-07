Copa America, Colombia in finale contro l’Argentina: rissa furibonda contro l’Uruguay

CalcioWeb

La Colombia vince e vola in finale di Copa America a 23 anni dall’ultima volta, nel 2001, quando trionfò in casa. Affronterà l’Argentina. Ma della partita, molto intensa e combattuta, nella quale l’espulsione del colombiano Munoz non ha impedito ai Cafeteros di vincere 0-1 grazie alla rete di Lerma, si è parlato ben poco. A catalizzare l’attenzione è stata la rissa nel finale di Uruguay-Colombia, scoppiata sugli spalti dopo il triplice fischio.

Nello spicchio dei tifosi presenti dietro la panchina dell’Uruguay è scoppiato il caos. Forse qualche parola di troppo urlata dai colombiani dopo la vittoria. Una decina di calciatori uruguagi ha deciso di andare a confrontarsi di persona con il pubblico e di lì a poco è successo di tutto. Nei video che circolano sui social si vede chiaramente Darwin Nunez, attaccante dell’Uruguay e del Liverpool, sferrare diversi pugni ai tifosi avversari. Nel parapiglia anche altri compagni e tifosi di ambedue le parti.

Uruguay 🇺🇾

vs

Colombia 🇨🇴

El jugador de la Selección uruguaya, Darwin Núñez (entre otros) se subió a la tribuna a pelearse con hinchas colombianos después de la eliminación celeste de la Copa América

10.07 pic.twitter.com/RBS019lFeT — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) July 11, 2024