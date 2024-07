I ritiri delle squadre di Serie B: date e località

CalcioWeb

In attesa dell’inizio del campionato di Serie B (in programma nel weekend del 16 e 17 agosto), è tempo di ritiri e raduni estivi delle squadre per scaldare i motori verso la nuova stagione sportiva 2024/25. Il Trentino Alto-Adige è il territorio più gettonato scelto da ben sei squadre.

Date e sedi dei ritiri delle squadre di Serie B

Bari : dal 10 al 24 luglio a Roccaraso (L’Aquila)

: dal 10 al 24 luglio a Roccaraso (L’Aquila) Brescia : dal 15 al 27 luglio a Torbole Casaglia (Lombardia)

: dal 15 al 27 luglio a Torbole Casaglia (Lombardia) Carrarese : dal 13 luglio a Pontremoli (Toscana)

: dal 13 luglio a Pontremoli (Toscana) Catanzaro : dal 21 luglio al 4 agosto a Morgex (Aosta)

: dal 21 luglio al 4 agosto a Morgex (Aosta) Cesena : dal 13 al 28 luglio ad Acquapartita (Forlì-Cesena)

: dal 13 al 28 luglio ad Acquapartita (Forlì-Cesena) Cittadella : dal 21 luglio al 3 agosto a Lavarone (Trento)

: dal 21 luglio al 3 agosto a Lavarone (Trento) Cosenza : dal 13 al 27 luglio a Cascia (Perugia)

: dal 13 al 27 luglio a Cascia (Perugia) Cremonese : dal 26 luglio all’8 agosto a Pinzolo (Trento)

: dal 26 luglio all’8 agosto a Pinzolo (Trento) Frosinone : dal 7 luglio al 3 agosto a Fiuggi (Frosinone)

: dal 7 luglio al 3 agosto a Fiuggi (Frosinone) Juve Stabia : dal 7 al 13 luglio a Telese Terme (Benevento), dal 15 al 24 luglio a Capracotta (Isernia)

: dal 7 al 13 luglio a Telese Terme (Benevento), dal 15 al 24 luglio a Capracotta (Isernia) Mantova : dal 12 al 27 luglio a San Lorenzo Dorsino (Trento)

: dal 12 al 27 luglio a San Lorenzo Dorsino (Trento) Modena : dal 14 al 27 luglio a Fanano (Appennino Modenese)

: dal 14 al 27 luglio a Fanano (Appennino Modenese) Palermo : dal 7 al 20 luglio a Livigno (Sondrio), dal 23 luglio al 2 agosto a Manchester

: dal 7 al 20 luglio a Livigno (Sondrio), dal 23 luglio al 2 agosto a Manchester Pisa : dal 14 al 28 luglio a Bormio (Sondrio)

: dal 14 al 28 luglio a Bormio (Sondrio) Reggiana : dal 21 luglio al 3 agosto a Toano (Reggio Emilia)

: dal 21 luglio al 3 agosto a Toano (Reggio Emilia) Salernitana : dal 9 al 24 luglio a Rivisondoli (Aquila)

: dal 9 al 24 luglio a Rivisondoli (Aquila) Sampdoria : dal 14 al 30 luglio a Jena (Germania)

: dal 14 al 30 luglio a Jena (Germania) Sassuolo : dal 9 al 24 luglio a Ronzone (Trento)

: dal 9 al 24 luglio a Ronzone (Trento) Spezia : dal 18 luglio al 1 agosto a Santa Cristina Valgardena (Bolzano)

: dal 18 luglio al 1 agosto a Santa Cristina Valgardena (Bolzano) Sudtirol: dal 14 al 26 luglio in Val Ridanna (Bolzano)