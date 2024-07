Roma, amore senza confini: coppia in Indonesia chiama il figlio Totti De Rossi

CalcioWeb

Cose dell’altro mondo, letteralmente. L’amore per la Roma non ha confini geografici e può portare a fare delle vere e proprie follie. In Indonesia è successo un fatto piuttosto curioso. Secondo quanto raccontato dal creator Ajay Ravi Menon, una coppia indonesiana ha deciso di chiamare il figlio Totti De Rossi.

La decisione è stata presa per omaggiare le due leggende della Roma, bandiere in campo e fuori: il numero 10 più amato della storia giallorossa e l’ex centrocampista che oggi riveste il ruolo di allenatore della squadra.