Roma, la nuova maglia 2024/2025: il dettaglio che infiamma i tifosi | FOTO

CalcioWeb

La nuova maglia dell’AS Roma per la stagione 2024/2025 è stata ufficialmente presentata da Adidas ed è è un tributo al passato glorioso e alle radici profonde del club.

Il design è ispirato al periodo in cui la squadra giocava a Campo Testaccio, il primo stadio di proprietà del club, che ha giocato in quel mitico stadio dal 1929 al 1940. La palette dei colori riprende il rosso scuro e l’oro che caratterizzava uno degli abbonamenti allo stadio di Testaccio per la stagione 1933-34.

La nuova maglia della Roma

Colore e strisce : la maglia presenta una base rosso scuro, con l’aggiunta di sottili righe oro e di un rosso più intenso sulla parte frontale

: la maglia presenta una base rosso scuro, con l’aggiunta di sottili righe oro e di un rosso più intenso sulla parte frontale Scudetto e anno di fondazione : il logo del club è applicato all’altezza del cuore con l’adozione della stessa gradazione di rosso presente nella maglia. Dal design a girocollo, partono sulle spalle le tre strisce simbolo del brand in versione dorata. Sul retro del colletto, compare il dettaglio A.S. Roma, anch’esso ripreso dalle tessere degli abbonati Anni ’30

: il logo del club è applicato all’altezza del cuore con l’adozione della stessa gradazione di rosso presente nella maglia. Dal design a girocollo, partono sulle spalle le tre strisce simbolo del brand in versione dorata. Sul retro del colletto, compare il dettaglio A.S. Roma, anch’esso ripreso dalle tessere degli abbonati Anni ’30 Riferimento al quartiere: Adidas ha voluto raccontare la storia di un quartiere e di un luogo simbolico. Campo Testaccio, dove la Roma ha giocato le sue prime partite, è stato un terreno di successi e imprese leggendari

Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta in campo nell’amichevole che i ragazzi di De Rossi giocheranno il 22 luglio in casa del Kosice, in Slovacchia.